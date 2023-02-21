2023-02-21T12:59:53+03:00
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2023
https://1prime.ru/gas/20230221/839872686.html
В России продолжат программу бесплатной газификации
Газ
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. Программу бесплатной газификации в России продолжат, заявил во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин. Новость дополняется ПРАЙМ, 21.02.2023
энергетика, экономика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Программу бесплатной газификации в России продолжат, заявил во время послания Федеральному собранию президент Владимир Путин.
Новость дополняется