МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Послу США в Москве Линн Трейси в ходе вызова в МИД России заявили, что Вашингтон должен предоставить объяснения по поводу взрывов на "Северных потоках", говорится в сообщении российского ведомства. В ГД призвали подсчитать предполагаемый ущерб от взрывов "Северных потоков"

Кроме того, послу заявили, что Вашингтон не должен мешать расследованию диверсии.

"С российской стороны было акцентировано, что США должны дать объяснения по поводу взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" и не мешать объективному расследованию для установления виновных", — сказано в сообщении.