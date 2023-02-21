ЦЮРИХ, 21 фев — ПРАЙМ. Дания, Германия и Швеция утверждают, что российские власти были проинформированы о проводимых расследованиях в связи с терактами на газопроводах "Северный поток", говорится в совместном заявлении, распространенном постоянными представительствами трех стран при ООН. В Швейцарии прокомментировали ситуацию с замороженными активами

Соответствующее письмо опубликовано в Twitter датского МИД в преддверии заседания Совета безопасности ООН, запрошенного Россией в связи с терактом на трубопроводах "Северный поток 1" и "Северный поток 2". Заседание начнется во вторник 23.00 мск.

"Российские власти были проинформированы о ведущемся расследовании", — говорится в документе.

Расследования терактов на газопроводах "Северных поток", проводимые властями Дании, Швеции и Германии, еще не завершены, назвать сроки их окончания на данный момент не представляется возможным,также говорится в совместном заявлении, распространенном постоянными представительствами трех стран при ООН.

"Расследования еще не завершены. На данный момент невозможно сказать, когда они будут завершены. Власти Дании, Германии и Швеции ведут диалог по поводу расследования утечек газа, и этот диалог будет продолжаться в соответствующем объеме", — говорится в письме.

Согласно тексту письма, расследования терактов на "Северных потоках" проводятся в полном соответствии с принципами верховенства закона. Отмечается, что в Дании полиция Копенгагена, а также служба безопасности и разведки королевства создали совместную следственную группу. В Швеции расследование проводит Служба безопасности страны, его возглавляет прокурор из отдела национальной безопасности.

Как сообщается, Федеральная прокуратура Германии в связи со взрывами на "Северных потоках" начала уголовное расследование по статье "антиконституционный саботаж".

В заявлении трех стран подчеркивается, что "преднамеренные действия, подобные тем, которые были совершены против трубопроводов "Северный поток", неприемлемы, ставят под угрозу международную безопасность и вызывают глубокое сожаление.

УЩЕРБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Дания, Германия и Швеция считают существенными и вызывающими тревогу последствия выбросов парниковых газов, вызванных утечкой газа на "Северных потоках", говорится в совместном заявлении постоянных представительств трех стран при ООН.

"Ущерб окружающей среде считается локальным и ограничивается районами, которые были затронуты утечками. Последствия, связанные с выбросами парниковых газов, существенны и вызывают тревогу", — говорится в документе.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе — это очевидный теракт.