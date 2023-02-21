БРЮССЕЛЬ, 21 фев — ПРАЙМ. Потребление "голубого топлива" снизилось в Евросоюзе в августе-январе на 19,3% по сравнению с пятилетним средним значением, при этом в Финляндии оно упало на 57,3%, в Литве — на 47,9%, в Швеции — на 40,2%, говорится в сообщении статистического бюро Евросоюза Евростат.

"Потребление природного газа в ЕС упало на 19,3% за период с августа 2022 года по январь 2023 года" по сравнению со средним потреблением газа за те же месяцы с 2017 года, говорится в релизе.

Евросоюз в прошлом году принял новые правила, согласно которым государства-члены должны были приложить все усилия для сокращения своего потребления газа в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года не менее чем на 15% по сравнению со средним потреблением за те же месяцы предшествующих пяти лет.

В период с августа 2022 года по январь 2023 года в Ирландии было зафиксировано наименьшее снижение потребления газа в ЕС — на 0,3%. Кроме того, Испания и Словения также не достигли поставленной цели, с показателями минус 13,7% и 14,2% соответственно. В других странах ЕС потребление снизилось больше, чем на целевые 15%, отмечается в релизе.

"Потребление упало больше всего в Финляндии — минус 57,3%, Литве — минус 47,9% и Швеции — минус 40,2%", — отмечается в релизе.