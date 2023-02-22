ООН, 22 фев — ПРАЙМ. Первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании комиссии для расследования диверсии на "Северном потоке" создает впечатление, что Запад не заинтересован в объективном процессе, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

"В эти дни наши эксперты обсуждают предложенный нами текст, правда, после первого раунда у нас складывается впечатление, что западные эксперты в объективном международном расследовании не заинтересованы…, что, разумеется, только усиливает наши подозрения", — сказал Небензя.

По его словам, расследование Дании, Швеции и ФРГ обстоятельств диверсии на "Северном потоке" нацелено на то, чтобы замести следы и выгородить США.

"Те, с позволения сказать, расследования, которые проводят скандинавские государства и Германия, не просто не транспарентны, но и, как это уже совершенно очевидно, направлены исключительно на то, чтобы замести следы и выгородить старшего американского брата. Нас к ним не допускают и все наши запросы высокомерно игнорируют", — сказал Небензя.

Ранее Россия подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку организации создать комиссию по расследованию диверсии на "Северном потоке".

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.

Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе — это очевидный теракт.