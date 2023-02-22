МИНСК, 22 фев — ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил в качестве основы для проведения переговоров с Россией проекты межправительственных документов о цене на газ и тарифах на его транспортировку, говорится в опубликованном на национальном правовом интернет-портале указе главы государства. "Газпром" продлил контракты на поставку газа Белоруссии

"Одобрить в качестве основы для проведения переговоров проекты протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Республику Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на территории Республики Беларусь, от 25 ноября 2011 года; протокола о внесении изменений в соглашение между правительством Республики Беларусь и правительством Российской Федерации об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности открытого акционерного общества "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года", — отмечается в указе.

Министерство энергетики Белоруссии уполномочено на проведение переговоров по проектам протоколов и их подписание при достижении договоренности в пределах одобренных проектов.

Указ поручает временно применять протоколы с даты их подписания до вступления в силу. Указ вступает в силу со дня его подписания — 20 февраля.

Ранее в феврале "Газпром" и его дочернее предприятие "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку газа в Белоруссию на 2023-2025 годы и его транзит через территорию страны в 2023 году, следовало из материалов компании.

В декабре премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что Москва и Минск зафиксировали цену на газ для республики на три года.

Цена российского газа для Белоруссии в 2023 году согласована на уровне прошлого года с расчетом в рублях, сообщал позже журналистам глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов.

Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года — 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля Минск перешел на расчеты за сырье в российских рублях. Также были подписаны межправсоглашения, определяющие условия формирования цены на российский газ для Белоруссии и его оплаты до конца 2022 года в привязке к российскому рублю.