МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 42,1 миллиона кубометров на 22 февраля, что на 4,2% выше показателя вторника и соответствует уровню конца 2022 года, следует из сообщения официального представителя российской компании Сергея Куприянова. Лукашенко одобрил для переговоров с Россией проекты договоров по газу

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 42,1 миллиона кубометров на 22 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.

С конца мая 2022 года, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 миллиона кубометров в сутки. Так, в декабре вплоть до первых числе января 2023 года в среднем они составляли 42,3 миллиона кубов. Однако с 4 января этого года показатель начал снижаться, пока не достиг 24,4 миллиона кубометров.

С 1 февраля он перешел к росту, а 21 февраля составил 40,4 миллиона кубометров. Эксперты отмечали, что рост поставок российского газа связан со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на рынке спот (с немедленной поставкой, как правило, на следующий день).

Украина в мае 2022 года прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.