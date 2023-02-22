ПЕКИН, 22 фев — ПРАЙМ. Пекин призвал ускорить объективное и справедливое расследование происшествия на "Северных потоках", заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. СМИ: Европа оказалась глупее США после подрыва "Северных потоков"

Теракт сразу на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2" произошли 26 сентября прошлого года. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. По слова президента Владимира Путина, взрывы на трубопроводах являются очевидным терактом.

"Китайская сторона считает необходимым провести объективное, справедливое и профессиональное расследование по этому делу и привлечь к ответственности виновных, а также выступает за ускорение процесса расследования для скорейшего установления истины", — отметил пресс-секретарь китайского внешнеполитического ведомства.

По его словам, виновные, если останутся безнаказанными, смогут организовать новые теракты, усилив дестабилизацию на мировой арене. Ван Вэньбинь подчеркнул, что ООН могла бы поспособствовать проведению расследования.

Ранее российская сторона подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку Антониу Гутеррешу сформировать комиссию по расследованию диверсии на газопроводах.