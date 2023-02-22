МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Москва столкнулась с глухой стеной нежелания западных стран разбираться с диверсией на "Северных потоках", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. СМИ: Европа оказалась глупее США после подрыва "Северных потоков"

С одной стороны, по его словам, удалось привлечь внимание к расследованию ЧП. С другой, как как подчеркнул чиновник, существует "глухая стена нежелания этого делать со стороны коллективного Запада".

"И, напротив, видим их желание, что называется, особо не зацикливаться на этом вопросе и постепенно сделать так, чтобы эта тема ушла в песок. Будем дальше работать с тем, чтобы не позволить им это сделать", — отметил официальный представитель Кремля.

При этом, подчеркнул Песков, Запад отказывает Москве праве участвовать в расследовании, что мешает найти виновных в диверсии. По его словам, в данной ситуации Россия пока ограничена в возможностях. При этом Совбез ООН уже обратил внимание на ЧП, что, по мнению чиновника, может говорить о возможности прозрачного разбирательства.

Ранее российская сторона подготовила проект резолюции СБ ООН с призывом к генсеку Антониу Гутеррешу сформировать комиссию по расследованию подрыва.