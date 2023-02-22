МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Москва ждет от Вашингтона разъяснений в связи со взрывами на "Северных потоках", заявил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Китай призвал ускорить расследование диверсии на "Северных потоках"

"Ожидаем также от США разъяснений в связи со взрывами на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", которые нанесли удар по энергетической безопасности Европы", — сказал дипломат.

Он напомнил о расследовании американского журналиста Сеймура Херша, в котором говорится о причастности американцев и норвежцев к подрыву российских газопроводов.

Гаврилов добавил, что Госдума приняла обращение к ООН провести объективное международное расследование диверсии для привлечения виновных к ответственности.