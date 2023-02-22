МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Цены на газовые фьючерсы в Европе закрыли торги среды ростом примерно на 1%, остановились чуть выше 540 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 11,36 процента

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 544,4 доллара (+1,6%) и вскоре достигли дневного минимума в 539,9 доллара (+0,8%). Ценовой максимум составил 560,6 доллара (+4,7%), а цена закрытия — 541,5 доллара (+1,1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 535,6 доллара за тысячу кубометров.

В пятницу газовые котировки впервые с 26 августа 2021 года опустились ниже 550 долларов за тысячу кубометров. Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах ЕС.

Но несмотря на такое снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.