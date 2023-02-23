МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Виновникам подрыва трубопроводов "Северный поток" придется ответить в любом случае, заявил на чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. 

Совет Безопасности ООН

Небензя усомнился, что Запад честно расследует ЧП на "Северном потоке"

По его словам, вовлеченность Запада в конфликт на Украине из косвенной все больше перерастает в прямую, последствия этого становятся заметными повсюду.

"От продовольственного и энергетического кризиса, спровоцированного западными санкциями, до подрыва "Северного потока", за который, разумеется, придется ответить в любом случае", — сказал Небензя.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.