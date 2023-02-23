МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Виновникам подрыва трубопроводов "Северный поток" придется ответить в любом случае, заявил на чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Небензя усомнился, что Запад честно расследует ЧП на "Северном потоке"

По его словам, вовлеченность Запада в конфликт на Украине из косвенной все больше перерастает в прямую, последствия этого становятся заметными повсюду.

"От продовольственного и энергетического кризиса, спровоцированного западными санкциями, до подрыва "Северного потока", за который, разумеется, придется ответить в любом случае", — сказал Небензя.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.