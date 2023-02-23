МИНСК, 23 фев — ПРАЙМ. Правительство Белоруссии и "Газпром" подписали протокол о формировании цены на газ до 2025 года в привязке к российскому рублю, исходя из условий 2022 года, заявил глава Минэнерго республики Виктор Каранкевич. Белоруссия ратифицирует договор с Россией о штрафах за нарушение ПДД

"Подписан протокол между "Газпромом" и правительством Беларуси о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь и уровне наценки на природный газ, реализуемый ОАО "Газпромтрансгаз Беларусь" покупателям в Республике Беларусь, на 2023-2025 годы", — процитировала слова министра пресс-служба Минэнерго.

Каранкевич уточнил, что, "в соответствии с документом, цена на газ для Беларуси сформирована в привязке к российскому рублю и согласована, исходя из условий 2022 года".