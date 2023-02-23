МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Итальянская Eni завершила "подготовку соглашений и мероприятий" к полному замещению поставок газа из России за счёт других направлений к 2025 году, сообщила компания в своей финансовой отчетности. Eni сократила добычу углеводородов в четвертом квартале на семь процентов

В 2022 году Eni занималась не только "устойчивым энергетическим переходом", но и обеспечением безопасности и стабильности поставок энергии в Европу за счет их диверсификации, приводятся в сообщении слова генерального директора компании Клаудио Дескальци.

"В течение года нам удалось завершить подготовку соглашений и мероприятий для полного замещения российского газа к 2025 году, используя наши прочные отношения с добывающими государствами и ускоренную разработку для наращивания объемов газа из Алжира, Египта, Мозамбика и других стран", — уточнил он.

В январе в ходе визита премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Алжир глава Eni говорил журналистам, что Италия сможет полностью отказаться от поставок российского газа зимой 2024-2025 года. Ранее он заявлял, что в 2023 году Италии удастся заместить около 80% импортируемого из России газа, или 17,6 миллиарда кубометров.

Чистая прибыль Eni, приходящаяся на акционеров, в 2022 году выросла в 2,4 раза год к году и составила 13,81 миллиарда евро, также сообщила компания.

В пересчете на одну акцию разводненная прибыль выросла до 3,93 евро с 1,6 евро годом ранее. Выручка Eni за отчетный период выросла в 1,7 раза, до 133,412 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала минувшего года чистая прибыль компании сократилась в 6,4 раза, до 550 миллионов евро. Разводненная прибыль на акцию составила 0,19 евро после 0,97 евро годом ранее. Выручка выросла на 16,5%, до 31,54 миллиарда евро.

Eni — энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии. Чистая прибыль компании по итогам прошлого года выросла в 2,4 раза, до 13,8 миллиарда евро.