МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Итальянская Eni ожидает роста своих контрактных объемов поставляемого клиентам сжиженного природного газа (СПГ) к 2026 году в два раза, до 18 миллионов тонн в год, сообщила компания. Eni завершила все формальности для полного замещения российского газа

"Eni обеспечивает поставки газа для своих клиентов за счет более диверсифицированного, гибкого и интегрированного портфеля, и ожидает роста контрактных поставок СПГ до более чем 18 миллионов тонн в год к 2026 году, что вдвое больше, чем в 2022 году", — говорится в стратегическом плане компании на 2023-2026 годы.

Так, компания в текущем году планирует запустить первую фазу разработки нефтегазового месторождения Baleine на шельфе Кот-д'Ивуара и плавучей установки производства СПГ у берегов Республики Конго, а также запустить производство СПГ в Египте, ОАЭ и Норвегии и продолжить соответствующую программу в Алжире, а в 2024 году дополнительный запуск производства сжиженного газа у компании ожидается в Египте, Казахстане, Норвегии и в самой Италии.

Eni — энергетическая компания, работающая в 66 странах, со штатом около 32 тысяч человек. Занимается разведкой, разработкой и добычей нефти и газа, переработкой, маркетингом, торговлей и транспортировкой сырья, а также возобновляемыми источниками энергии. Чистая прибыль компании по итогам прошлого года выросла в 2,4 раза, до 13,8 миллиарда евро.