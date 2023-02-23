МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Киев планирует отказаться от импорта природного газа путем наращивания внутренней добычи, заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов.
"Увеличение внутреннего производства — наша стратегическая цель, и мы должны решать ее сами. Это не просто вопрос бизнеса — это вопрос выживания и независимости Украины", — заявил он в интервью агентству Bloomberg.
Чернышов отметил, что план предусматривает для "Нефтогаза Украины" увеличить добычу на 8%, а для частных компаний на 16% в 2023 году.
По его словам, ущерб, нанесенный украинским нефтегазовым объектам с начала российской специальной военной операции на Украине, составляет около 1 миллиарда долларов.
Глава "Нафтогаза Украины", что в последние месяцы компания импортировала меньше газа, чем планировалось.
Чернышов говорил в конце декабря, что в 2022 году на территории Украины газовщикам удалось прорубить рекордных 47 новых скважин. По его словам, в прошлом году сократилась добыча газа на востоке Украины, но в то же время увеличились показатели добычи на западе страны.
https://1prime.ru/gas/20230223/839894582.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.