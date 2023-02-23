МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Киев планирует отказаться от импорта природного газа путем наращивания внутренней добычи, заявил глава компании "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов. На Украине рассказали, сколько лет понадобится стране для погашения долга

"Увеличение внутреннего производства — наша стратегическая цель, и мы должны решать ее сами. Это не просто вопрос бизнеса — это вопрос выживания и независимости Украины", — заявил он в интервью агентству Bloomberg.

Чернышов отметил, что план предусматривает для "Нефтогаза Украины" увеличить добычу на 8%, а для частных компаний на 16% в 2023 году.

По его словам, ущерб, нанесенный украинским нефтегазовым объектам с начала российской специальной военной операции на Украине, составляет около 1 миллиарда долларов.

Глава "Нафтогаза Украины", что в последние месяцы компания импортировала меньше газа, чем планировалось.

Чернышов говорил в конце декабря, что в 2022 году на территории Украины газовщикам удалось прорубить рекордных 47 новых скважин. По его словам, в прошлом году сократилась добыча газа на востоке Украины, но в то же время увеличились показатели добычи на западе страны.