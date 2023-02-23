БРЮССЕЛЬ, 23 фев — ПРАЙМ. В Еврокомиссии (ЕК) заявили, что не комментируют информацию по расследованию диверсий на "Северных потоках", которое проводят некоторые страны ЕС. Австрийцы вынесли приговор ЕС после статьи Херша о "Северных потоках"

"Идет расследование обстоятельств в ряде стран, это является их ответственностью", — сообщила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер в ответ на просьбу журналистов прокомментировать расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на газопроводах.

В свою очередь, официальный представитель ЕК Эрик Мамер добавил: "Мы воздерживаемся от комментариев по идущим национальным расследованиям".

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.