В ЕК отказались комментировать расследование по "Северным потокам"
В Еврокомиссии заявили, что не комментируют расследование диверсий на "Северных потоках"
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БРЮССЕЛЬ, 23 фев — ПРАЙМ. В Еврокомиссии (ЕК) заявили, что не комментируют информацию по расследованию диверсий на "Северных потоках", которое проводят некоторые страны ЕС.
"Идет расследование обстоятельств в ряде стран, это является их ответственностью", — сообщила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер в ответ на просьбу журналистов прокомментировать расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на газопроводах.
В свою очередь, официальный представитель ЕК Эрик Мамер добавил: "Мы воздерживаемся от комментариев по идущим национальным расследованиям".
Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.
https://1prime.ru/gas/20230223/839894995.html
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