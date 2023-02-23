БРЮССЕЛЬ, 23 фев — ПРАЙМ. В Еврокомиссии (ЕК) заявили, что не комментируют информацию по расследованию диверсий на "Северных потоках", которое проводят некоторые страны ЕС.

Место утечки на газопроводе "Северный поток"

Австрийцы вынесли приговор ЕС после статьи Херша о "Северных потоках"

"Идет расследование обстоятельств в ряде стран, это является их ответственностью", — сообщила представитель Еврокомиссии Анитта Хиппер в ответ на просьбу журналистов прокомментировать расследование американского журналиста Сеймура Херша о взрывах на газопроводах.

В свою очередь, официальный представитель ЕК Эрик Мамер добавил: "Мы воздерживаемся от комментариев по идущим национальным расследованиям".

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности.