ООН, 23 фев — ПРАЙМ. Евросоюз "проглотил" подрыв "Северного потока" своим ближайшим союзником, заявил на заседании СБ ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. Небензя: виновники подрыва "Северных потоков" ответят в любом случае

"Злые языки" говорят, что именно этого Вашингтон и добивался с самого начала конфликта – уничтожения своего европейского конкурента. Не будем опускаться до конспирологии, однако очевидно одно: такой импотенции в экономической сфере, такого раболепия перед США в истории Европы еще никогда не было", — сказал Небензя.

"Дело дошло до того, что в Брюсселе беззвучно проглотили подрыв своим ближайшим союзником магистрального газопровода, оплаченного в том числе европейскими инвесторами, и сейчас пытаются замести все неудобные факты "под ковёр", дабы не вызвать недовольство Вашингтона", — подчеркнул он.

Небензя выразил мнение, что в такой ситуации о самостоятельной роли ЕС и Европы в целом нельзя говорить. "И уж во всяком случае, одно можно сказать наверняка: после столь грубых политических и экономических просчётов шансы у Европы стать одним из полюсов нарождающегося многополярного мира стремятся к нулю", — добавил постпред.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.