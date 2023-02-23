МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена обосновывала необходимость миссии по подрывам "Северных потоков" тем, чтобы Европа продолжала поддерживать НАТО и участвовать в прокси-войне против России, заявил в интервью RT американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. СМИ: Европа оказалась глупее США после подрыва "Северных потоков"

"Он (Байден. — Прим. ред.) делал это для того, чтобы помешать Германии и Западной Европе при быстром наступлении зимы открыть трубопровод ("Северный поток — 2". — Прим. ред.). Немецкие власти ввели санкции, чтобы остановить трубопровод, но они должны были открыть новый. В этом было обоснование миссии: они следят за тем, чтобы Европа и Западная Европа продолжали поддерживать НАТО и поставляли оружие в то, что совершенно точно является прокси-войной против России", — сказал Херш.

Журналист опубликовал расследование взрывов на "Северных потоках" в феврале: бомбы под под российскими газопроводами заложили американские водолазы в июне 2022 года во время учений Baltops, позднее их активировали специалисты из Норвегии. По сведениям Херша, решение о диверсии принимал Байден.