АФИНЫ, 24 фев — ПРАЙМ. Греческая группа Copelouzos стала обладателем 100% акций совместного с "Газпромом" предприятия Prometheus Gas, через которую "Газпром экспорт" поставляет российский природный газ в Грецию. Глава "Газпрома" отметил перспективность азиатского рынка для России

Сайт Copelouzos сообщает, что группа получила 50% акций "Газпрома".

"По состоянию на 21 февраля 2023 года Copelouzos Group владеет 100% акционерного капитала Prometheus Gas S.A.", — говорится в сообщении.

"Газпром" ранее сообщал, что Совет директоров газового холдинга 27 января обсудит прекращение участия в компании Prometheus Gas S.A.

Предприятие Prometheus Gas S.A. создали в 1991 году. Компания содействует сбыту российского газа в Греции и занимается развитием газовой инфраструктуры в стране. Годовой объем продаж составляет 1 миллиард кубометров. Компания имеет долгосрочный контракт с "Газпромом" до 2027 года.

Помимо Copelouzos Group российский природный газ импортируют государственная газовая компания DEPA Commerce и группа Mytilineos.