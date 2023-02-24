МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден своим заявлением о том, что ему известны варианты остановки работы российских газопроводов "Северный поток" и "Северный поток 2", разрушил планы занимавшейся разработкой теракта в Балтийском море команды. Об этом американский публицист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в беседе с телеканалом RT. Херш объяснил, почему США подорвали "Северные потоки"

"Президент сказал это на пресс-конференции: "Мы остановим "Северный поток — 1". После этих его слов был вопрос журналиста. Все это известно, задокументировано и шло в вечерних новостях. Журналист спросил: "Как же вы это сделаете?" Байден ответил: "Скажу вам: мы знаем, как это сделать. Мы можем это сделать", — обратил внимание на эту часть выступления американского президента Херш.

Он добавил, что первоначальный план уничтожения газопроводов держался в секрете, это должна была быть тайная операция. На момент публичного высказывания Байдена о возможности США остановить прокачку сырья из России в Европу, взрывчатка уже несколько месяцев лежала на дне Балтийского моря.

Известный американский журналист Херш в начале этого месяца опубликовал итоги своего расследования подрывов "Северных потоков" в Балтике. Он заявил, что взрывчатка была заложена американскими водолазами еще в летом 2022 года, в ходе учений Baltops 2022. В действие заряд привели норвежские специалисты, в сентябре.