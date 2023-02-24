АСТАНА, 24 фев — ПРАЙМ. Газовая компания Qazaq Gaz предложила компании "Газпром" рассмотреть возможность создания нового транзитного газопровода по маршруту из России в Китай, который также мог бы быть задействован в газификации востока республики, сообщил заместитель председателя правления Qazaq Gaz Арман Касенов. Греческая группа Copelouzos получила 100 процентов акций в СП с "Газпромом"

"По вопросу газификации востока (Казахстана — ред.): "Газпрому" мы предложили новый транзитный маршрут по территории Восточного Казахстана (в Китай — ред.), который будет охватывать ряд регионов. Он в проработке, нами технико-экономические расчеты уже проведены", — сказал он в пятницу на заседании общественного совета фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" (акционера Qazaq Gaz).

"На данный момент такое предложение сделано, зафиксировано дорожной картой между правительством Казахстана, хозяйствующими субъектами, находится на рассмотрении "Газпрома", — добавил представитель компании.

По словам Касенова, новый газопровод станет аналогом "действующего успешного проекта азиатского газопровода, который обеспечивает как выполнение транзитных задач, так и газификацию внутреннего рынка". Казахстан временно запретил вывоз угля автотранспортом

При этом, по его словам, газификация севера и востока Казахстана в ближайшей перспективе ресурсами собственного газа не представляется возможной. "Поэтому мы рассчитываем на вновь создавшиеся условия по возможному импорту российского газа", — заключил он.

Qazaq Gaz – вертикально интегрированная национальная газовая компания Казахстана, осуществляющая деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции.