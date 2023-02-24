Qazaq Gaz предложила "Газпрому" рассмотреть создание газопровода через Казахстан в Китай
АСТАНА, 24 фев — ПРАЙМ. Газовая компания Qazaq Gaz предложила компании "Газпром" рассмотреть возможность создания нового транзитного газопровода по маршруту из России в Китай, который также мог бы быть задействован в газификации востока республики, сообщил заместитель председателя правления Qazaq Gaz Арман Касенов.
"По вопросу газификации востока (Казахстана — ред.): "Газпрому" мы предложили новый транзитный маршрут по территории Восточного Казахстана (в Китай — ред.), который будет охватывать ряд регионов. Он в проработке, нами технико-экономические расчеты уже проведены", — сказал он в пятницу на заседании общественного совета фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" (акционера Qazaq Gaz).
"На данный момент такое предложение сделано, зафиксировано дорожной картой между правительством Казахстана, хозяйствующими субъектами, находится на рассмотрении "Газпрома", — добавил представитель компании.
По словам Касенова, новый газопровод станет аналогом "действующего успешного проекта азиатского газопровода, который обеспечивает как выполнение транзитных задач, так и газификацию внутреннего рынка".
При этом, по его словам, газификация севера и востока Казахстана в ближайшей перспективе ресурсами собственного газа не представляется возможной. "Поэтому мы рассчитываем на вновь создавшиеся условия по возможному импорту российского газа", — заключил он.
Qazaq Gaz – вертикально интегрированная национальная газовая компания Казахстана, осуществляющая деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции.
https://1prime.ru/gas/20230224/839897962.html