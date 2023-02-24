АНКАРА, 24 фев — ПРАЙМ. Россия и Турция вернутся к активному обсуждению проекта газового хаба в ближайшее время, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. В МИД рассказали о последствиях создания газового хаба в Турции

По его словам, мощные землетрясения в Турции "внесли определенные коррективы", но инициатива по-прежнему носит приоритетный характер для Анкары, о чем неоднократно заявлялось на высшем уровне.

"В ближайшее время активные переговоры возобновятся", — рассказал собеседник агентства.

Стороны продолжат согласовывать в том числе и стоимость проекта, которая пока не была окончательно определена, отметил он. Для этого необходимо прояснить все детали, оценить спрос и предложение, а также объем инфраструктурных работ, пояснил источник. Турция отложила газовый хаб в сторону, чтобы начать важный торг

Президенты Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в октябре прошлого года обсудили идею создания газового хаба в Турции. Предполагалось, что объект сможет компенсировать недостающие поставки топлива в Европу с "Северного потока". Там же будут устанавливаться цены на газ.

6 февраля Турцию сотрясли мощные землетрясения, толчки от которых ощущались в соседних государствах. ЧП унесло жизни более 43,5 тысячи человек и привело к масштабным разрушениям на юго-востоке страны.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявлял, что эти события могут привести к задержкам в некоторых процессов, но не повлияют на реализацию проекта газового хаба в целом.