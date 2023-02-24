МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Спот-цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии на этой неделе снизились и достигли минимума с июля 2021 года. Спрос со стороны ключевых покупателей в Северо-Восточной Азии остается низким. Eni планирует удвоить продажи СПГ к 2026 году

По оценкам отраслевых источников, средняя цена на СПГ с поставкой в Северо-Восточную Азию в апреле на этой неделе составила 15 долларов за млн БТЕ, что на 1 доллар, или 6,3%, ниже уровня предыдущей недели.

С середины декабря цены на СПГ в Азии находятся в нисходящем тренде, а за истекший период этого года они упали на 46%.

"Цены на СПГ в Азии на этой неделе в основном оставались без изменений, однако наблюдался небольшой нисходящий тренд… и на рынке снова появился дисконт к фьючерсам на природный газ с поставкой из терминала TTF", — отметила Райана Расиди, аналитик Kpler.

"Котировки находятся под давлением в связи с высоким объемом запасов, обильным предложением на рынке спот и ограниченным спросом со стороны покупателей в Северо-Восточной Азии", — добавила она.

Ввиду недостаточного спроса в Северо-Восточной Азии в China Gas Holdings в пятницу заявили о подписании 20-летнего контракта на поставку СПГ с американским экспортером Venture Global в объеме 2 млн тонн в год.

Ранее в этом месяце китайская компания Unipec также заключила соглашение с Oman LNG на поставку примерно 1 млн тонн СПГ в год на четыре года, начиная с 2025 года.

"Китай стал более дальновидным, начав заключать более долгосрочные контракты", — отметил Тоби Копсон из Trident LNG.

"Возникла хорошая возможность для покупок в условиях снижения цен, тогда как спрос, похоже, остается вялым", — добавил он.

Между тем снижение спот-цен продолжает подстегивать покупательский интерес на юге Азии. Ранее на этой неделе крупнейший газовый дистрибьютор Индии GAIL (India) Ltd объявил тендер на покупку трех партий СПГ с поставкой в марте-мае.

Petronet LNG, ведущий индийский импортер газа, также объявил тендер на этой неделе на покупку одной СПГ-партии с поставкой в мае.

"Южная Корея и Япония в меньшей степени заинтересованы в покупках (СПГ) на спот-рынке", — отметил Сэмюэль Гуд из Argus.

"Покупатели из Южной Азии, напротив, активно входят на рынок, привлеченные более низкими спот-ценами по сравнению с 2022 годом и котировками начала этого года", — добавил он.

В Европе стоимость СПГ с поставкой на условиях DES (поставка с судна) в Северно-Западную Европу в апреле 23 февраля составляла 14,088 доллара США за млн БТЕ, что на 1,575 доллара дешевле апрельских фьючерсов на природный газ с поставкой из терминала TTF, отметил Киаран Роу из S&P Global Commodity Insights. Этот дисконт стал историческим максимумом.

"На этой неделе котировки газа в большинстве хабов Европы превышали цены на СПГ, подобная тенденция наблюдается с середины января", — сказал он.

В пятницу биржевые цены на газ в Нидерландах выросли на ожиданиях более активного спроса на отопление помещений, учитывая надвигающееся похолодание.

"Эффект от обширного холодного фронта, ожидающегося на северо-западе Европы и на Пиренейском полуострове в конце месяца, был частично нивелирован наращиванием добычи в Норвегии ранее на этой неделе", — добавил Гуд из Argus. По оценкам эксперта, 23 февраля стоимость СПГ с поставкой в Северо-Западную Европу в апреле составила 13,60 доллара за млн БТЕ.

Между тем стоимость фрахта выросла "ввиду активного спроса на суда", отметил Генри Беннетт из Spark Commodities.

Так, стоимость фрахта на маршрутах через Атлантический океан, по оценкам Spark Commodities, в пятницу составила 59 000 долларов в день. Фрахт в тихоокеанском бассейне подорожал до 78 500 долларов в день.