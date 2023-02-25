МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" — 38,1 миллиона кубометров на 25 февраля, что на 8% ниже показателя днём ранее, 41,4 миллиона кубометров, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, следует из сообщения официального представителя российской компании Сергея Куприянова. Цены на газ в Европе закрепились чуть выше 550 долларов за тысячу кубов

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", — 38,1 миллиона кубометров на 25 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", — сказал он журналистам.

С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 миллиона кубометров в сутки, однако с 4 января этого года показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. Затем 18 января он составил 32,6 миллиона кубометров, через два дня опустился на 25% – до 24,4 миллиона кубометров, с 1 февраля вырос до уровня около 30 миллионов кубометров, а с 15 февраля увеличился до примерно 35 миллионов кубометров, после чего 22 февраля вернулся к уровню конца 2022 года – около 42 миллионов кубометров.

Эксперты отмечали, что рост поставок российского газа связан со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на рынке спот (с немедленной поставкой, как правило, на следующий день). Спот-цены на СПГ в Азии достигли минимума с июля 2021 года

Украина в мае 2022 года прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.

При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.