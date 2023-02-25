Welt am Sonntag: Германия хочет использовать трубы от "Северного потока — 2" для СПГ
МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Берлин изучает возможность использовать более трех тысяч труб, оставшихся на складах после прокладки газопровода "Северный поток — 2", при строительстве магистрали для прокачки СПГ. Об этом сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники".
"Федеральное правительство намерено использовать эти участки для (строительства) трубопровода протяженностью чуть менее 40 километров", — говорится в сообщении.
Как уточняется, речь идет о трубопроводе, который соединит СПГ-терминал возле острова Рюген с Лубмином на севере страны.
По данным издания, власти ФРГ уже обсуждает с компанией-оператором Nord Stream 2 возможность покупки труб, которые сейчас лежат в порту Мукран на Рюгене.
Реализацию сделки может затруднить тот факт, что Nord Stream 2 принадлежит российскому "Газпрому", добавляется в публикации.
"Северный поток – 2" — российский экспортный газопровод, состоящий из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, которые тянутся через Балтийское море в Германию.
Строительные работы завершились в сентябре 2021 года, обе нитки заполнили техническим газом и подготовили к прокачке. Однако ввести газопровод в эксплуатацию так и не удалось. В феврале 2022 года немецкое правительство приостановило сертификацию проекта, а США ввели санкции в отношении оператора Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора.
В сентябре прошлого года одна из ниток "Северного потока — 2" оказалась повреждена в результате взрыва.
https://1prime.ru/gas/20230225/839905941.html