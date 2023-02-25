МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Берлин изучает возможность использовать более трех тысяч труб, оставшихся на складах после прокладки газопровода "Северный поток — 2", при строительстве магистрали для прокачки СПГ. Об этом сообщила немецкая газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники". США не отрицают свою причастность к подрыву "Северных потоков", сказал Херш

"Федеральное правительство намерено использовать эти участки для (строительства) трубопровода протяженностью чуть менее 40 километров", — говорится в сообщении.

Как уточняется, речь идет о трубопроводе, который соединит СПГ-терминал возле острова Рюген с Лубмином на севере страны.

По данным издания, власти ФРГ уже обсуждает с компанией-оператором Nord Stream 2 возможность покупки труб, которые сейчас лежат в порту Мукран на Рюгене.

Реализацию сделки может затруднить тот факт, что Nord Stream 2 принадлежит российскому "Газпрому", добавляется в публикации. "Северный поток" потерял крупного инвестора

"Северный поток – 2" — российский экспортный газопровод, состоящий из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год, которые тянутся через Балтийское море в Германию.

Строительные работы завершились в сентябре 2021 года, обе нитки заполнили техническим газом и подготовили к прокачке. Однако ввести газопровод в эксплуатацию так и не удалось. В феврале 2022 года немецкое правительство приостановило сертификацию проекта, а США ввели санкции в отношении оператора Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора.

В сентябре прошлого года одна из ниток "Северного потока — 2" оказалась повреждена в результате взрыва.