МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Нападение на трубопроводы "Северного потока" должно расцениваться как теракт, Будапешт поддерживает проведение подробного всестороннего расследования, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. ЕС не будет вводить санкции против ядерной энергетики, заявили в Венгрии

"Что бы ни произошло на газопроводе "Северный поток" — это, действительно, скандально. Потому что это, по сути, первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению — со стороны кого бы то ни было, но он подвергся нападению", — сказал Сийярто.

"И такое нападение в принципе должно рассматриваться как теракт. И мы поддерживаем всестороннее, глубокое, структурированное и подробное расследование того, что произошло", — подчеркнул он.

По его словам, независимо от того, кто инициирует расследование, Венгрия поддерживает все виды разбирательств, которые дадут надежду узнать, "кто это совершил и почему".

В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.

Россия добивается создания генсеком ООН независимой международной комиссии для расследования произошедшего. Москва подготовила соответствующий проект резолюции Совета Безопасности.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.