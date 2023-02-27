МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Потребителей Молдавии призвали скорее выплатить долги за газ в размере почти 17 миллионов долларов в январе, следует из сообщения компании "Молдовагаз". Санду обратилась к Байдену за финансовой поддержкой

"Просим оплатить потребителей текущее потребление газа", — сказано в релизе.

По данным компании, на 22 февраля итоговая задолженность составила 16,948 миллиона долларов.

Тарифы на газ в Молдавии в текущем отопительном сезоне выросли в семь раз, до 23 центов (4,57 лея). Согласно экспертам, на столько же, по сравнению с ноябрем прошлого года, увеличились долги по оплате за "голубое топливо".