МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в первый торговый день недели снижаются на 4%, находясь ниже 540 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Молдован призвали оплатить долги за газ

Мартовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 554,9 доллара (–0,8%) за тысячу кубометров. А их стоимость по состоянию на 10.45 мск составляла почти 537 долларов (–4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, – 559,1 доллара за тысячу кубометров.

Показатель при этом почти втрое ниже расчетной цены на аналогичную дату прошлого года – 1555,5 доллара.

Биржевые цены демонстрируют устойчивое снижение с конца прошлого года. Так, например, 18 февраля газовые котировки впервые с 26 августа 2021 года опустились ниже 550 долларов за тысячу кубометров и с тех пор держатся в диапазоне 530–570 долларов. В России сократили добычу и экспорт газа

Эксперты отмечали, что стоимость газа на европейской бирже снижается из-за теплой погоды и сильного ветра (ветряные электростанции увеличили выработку электроэнергии), а также достаточных запасов газа в подземных газохранилищах ЕС. Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.