АСТАНА, 27 фев — ПРАЙМ. Казахстан сможет избежать дефицита газа в следующий осенне-зимний период, прекратив экспорт этого топлива, заявил в понедельник заместитель председателя правления национальной компании QazaqGaz Арман Касенов. СМИ: счета британцев за электричество продолжат расти

"Дефицита газа в следующий осенне-зимний период не будет, он под контролем. Но только за счет отсутствия экспорта. С учетом роста потребления газа внутри Казахстана QazaqGaz не может рассчитывать на экспорт в следующий осенне-зимний период", — сказал он на заседании общественного совета фонда "Самрук-Казына" (акционер QazaqGaz).

По данным QazaqGaz, по итогам 2022 года потребление газа в Казахстане составило 21 миллиард кубометров, экспорт — 5 миллиардов кубометров. По прогнозу, к 2030 году объем потребления газа внутри страны вырастет до 40 миллиардов кубометров.

Как отмечается в сообщении компании, на сегодняшний день извлекаемые запасы газа в Казахстане оцениваются в 3,8 триллиона кубометров. "Таким образом, даже с учетом роста спроса запасов газа достаточно более чем на 100 лет. Основные запасы газа сосредоточены на четырех крупных месторождениях: Карачаганак, Тенгиз, Кашаган и Жанажол. Их общий объем — 2,7 триллиона кубометров", — говорится в пресс-релизе.

QazaqGaz – вертикально интегрированная национальная газовая компания Казахстана, осуществляющая деятельность по всей цепочке от геологоразведки и добычи до реализации конечной продукции.