МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Госдума может во вторник рассмотреть во втором чтении законопроект, который закрепит за каждым домом газообслуживающую компанию. Правительство одобрило к внесению в Госдуму законопроект о северном завозе

Глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов ранее рассказывал о необходимости скорейшего принятия законопроекта, закрепляющего контроль соблюдения требований по техническому обслуживанию газового оборудования, а также за содержанием вентиляционных и дымовых каналов.

Данный законопроект вносит изменения в Жилищный кодекс и закон о газоснабжении. В случае принятия законопроекта для каждого дома будет предусмотрены договоры с одной обслуживающей газовое оборудование организацией — это договор на обслуживание и ремонт внутридомового оборудования, договор на обслуживание внутриквартирного оборудования для каждой квартиры в отдельности.

Определять такую специализированную организацию будет лицо, осуществляющее управлением многоквартирным жилым домом, отметил Пахомов.