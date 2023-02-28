Госдума может рассмотреть во II чтении проект о газообслуживающих компаниях
Госдума может во вторник рассмотреть во втором чтении проект о газообслуживающих компаниях
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Госдума может во вторник рассмотреть во втором чтении законопроект, который закрепит за каждым домом газообслуживающую компанию.
Глава думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов ранее рассказывал о необходимости скорейшего принятия законопроекта, закрепляющего контроль соблюдения требований по техническому обслуживанию газового оборудования, а также за содержанием вентиляционных и дымовых каналов.
Данный законопроект вносит изменения в Жилищный кодекс и закон о газоснабжении. В случае принятия законопроекта для каждого дома будет предусмотрены договоры с одной обслуживающей газовое оборудование организацией — это договор на обслуживание и ремонт внутридомового оборудования, договор на обслуживание внутриквартирного оборудования для каждой квартиры в отдельности.
Определять такую специализированную организацию будет лицо, осуществляющее управлением многоквартирным жилым домом, отметил Пахомов.
https://1prime.ru/gas/20230228/839924674.html
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