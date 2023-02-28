МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Работа газораспределительных сетей в Коломне идет в штатном режиме после падения рядом с ними БПЛА, никаких чрезвычайных ситуаций не произошло, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго региона.
"Никаких ЧС в связи с падением беспилотника не произошло. Станция принадлежит Газпрому. Региональные газораспределительные сети работают в штатном режиме", — сообщили в пресс-службе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что дрон упал вблизи деревни Губастово в городском округе Коломна, целью, вероятно, был объект гражданской инфраструктуры, он не задет. Позже в экстренных службах уточнили РИА Новости, что аппарат упал вблизи газораспределительной станции.
https://1prime.ru/gas/20230228/839933789.html
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