МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и российская делегация представят на встрече глав МИД G20 в Индии фактологическую картину теракта на "Северных потоках", сообщили в ведомстве. Глава МИД Венгрии сделал заявление о диверсии на "Северных потоках"

"Намерены четко высказать российские оценки текущей ситуации в сфере безопасности, энергетики и продовольствия. Будет представлена беспристрастная фактологическая картина произошедшего в зоне ответственности ЕС и НАТО теракта с подрывом газопровода "Северный поток", незаконного ареста гуманитарных грузов российских удобрений для нужд Африки и беднейших стран", — сказано в сообщении МИД.

Кроме того, согласно сообщению, Москва привлечет внимание индийской стороны к деструктивным барьерам, которые устанавливает Запад против экспорта критически важных для мировой экономики товаров, включая энергоносители и сельхозпродукцию.