МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров и российская делегация представят на встрече глав МИД G20 в Индии фактологическую картину теракта на "Северных потоках", сообщили в ведомстве.
"Намерены четко высказать российские оценки текущей ситуации в сфере безопасности, энергетики и продовольствия. Будет представлена беспристрастная фактологическая картина произошедшего в зоне ответственности ЕС и НАТО теракта с подрывом газопровода "Северный поток", незаконного ареста гуманитарных грузов российских удобрений для нужд Африки и беднейших стран", — сказано в сообщении МИД.
Кроме того, согласно сообщению, Москва привлечет внимание индийской стороны к деструктивным барьерам, которые устанавливает Запад против экспорта критически важных для мировой экономики товаров, включая энергоносители и сельхозпродукцию.
https://1prime.ru/gas/20230228/839934076.html
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