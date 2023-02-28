МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Стоимость электроэнергии в Европе в 2023 году может снова вернуться к рекордно высокому уровню, говорится в новом докладе Международного энергетического агентства (МЭА). Энергетический кризис вернул к жизни "грязное" производство в Европе

Эксперты прогнозирую это, исходя из ожидаемого восстановления экономики Китая. В прошлом году импорт газа в эту страну был намного меньше по сравнению с предыдущими годами из-за длительных ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Также свою роль сыграли теплая зима и принятые европейскими властями меры по энергосбережению: благодаря этому цены на газ упали на 80 процентов от их пиковых значений 2022 года и дали возможность ЕС спокойно пережить зиму даже без поставок российского газа.

Изменения во внутренней политике Китая должны вылиться в рост спроса на электроэнергию в нынешнем году: по подсчетам МЭИ, в 2023 году страна нарастит импорт газа не менее чем на 35 процентов. Схожая ситуация прогнозируется и в закупках топлива: его стоимость может быть гораздо выше даже рекордных уровней 2021 года.

"Это усилит конкуренцию на рынке за ограниченные запасы топлива и может привести к новому витку роста цен на газ до столь же высокого уровня, который наблюдался летом 2022 года", — подытожили эксперты агентства.