МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Делегация "Газпрома" провела ряд встреч в Иране, обсуждались направления сотрудничества в сфере энергетики в развитие меморандума с National Iranian Oil Company (NIOC), сообщила компания. Власти изучают идею снятия ограничений для инвестиций дружественных стран

"Сегодня состоялся рабочий визит делегации ПАО "Газпром" во главе с председателем правления Алексеем Миллером в Исламскую Республику Иран. В рамках визита в Тегеране были проведены рабочие встречи Алексея Миллера с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером, министром нефти, председателем совета директоров National Iranian Oil Company Джавадом Оуджи, а также с заместителем министра нефти, исполнительным директором NIOC Мохсеном Ходжастемехром", — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

"На встречах обсуждались направления сотрудничества в сфере энергетики в развитие меморандума, подписанного между "Газпромом" и NIOC в 2022 году", — также отмечает "Газпром".

В июле 2022 года между ПАО "Газпром" и National Iranian Oil Company подписан Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству. Документ предполагает анализ возможностей взаимодействия, в частности по следующим направлениям: разработка газовых и нефтяных месторождений Ирана, осуществление обменных операций с природным газом и нефтепродуктами, реализация крупнотоннажных и малотоннажных СПГ-проектов, строительство магистральных газопроводов, научно-техническое и технологическое сотрудничество.

С 2002 года в Иране работает представительство "Газпрома".