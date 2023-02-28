МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. "Газпром" 1 марта начнет размещение выпусков замещающих облигаций, номинированных в евро, с погашением в апреле 2025 года и в марте 2026 года, говорится в материалах эмитента.

Выпуск замещающих облигаций серии ЗО25-2-Е с погашением в 2025 году — российских облигаций, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями, — включает в себя 1 миллион облигаций номиналом 1 тысяча евро. Дата окончания размещения — 16 марта.

Выпуск облигаций серии ЗО26-1-Е с погашением в 2026 году включает в себя 750 000 облигаций номиналом 1 тысяча евро каждая. Дата окончания размещения — 15 марта.

"Газпром" с сентября размещает российские облигации, замещающие еврооблигации компании. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.

Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.