"Газпром" 1 марта начнет размещение новых замещающих облигаций
"Газпром" 1 марта начнет размещение замещающих облигаций с погашением в 2025 и 2026 годах
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МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. "Газпром" 1 марта начнет размещение выпусков замещающих облигаций, номинированных в евро, с погашением в апреле 2025 года и в марте 2026 года, говорится в материалах эмитента.
Выпуск замещающих облигаций серии ЗО25-2-Е с погашением в 2025 году — российских облигаций, замещающих еврооблигации компании, права на которые учитываются российскими депозитариями, — включает в себя 1 миллион облигаций номиналом 1 тысяча евро. Дата окончания размещения — 16 марта.
Выпуск облигаций серии ЗО26-1-Е с погашением в 2026 году включает в себя 750 000 облигаций номиналом 1 тысяча евро каждая. Дата окончания размещения — 15 марта.
"Газпром" с сентября размещает российские облигации, замещающие еврооблигации компании. К текущему моменту компания таким образом частично заместила ряд выпусков евробондов, номинированных в долларах, фунтах стерлингов и евро.
Эмитентом выступает компания "Газпром капитал", которая используется для привлечения финансирования для "Газпрома" путем размещения облигаций.
https://1prime.ru/gas/20230228/839936777.html
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