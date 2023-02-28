МИНСК, 28 фев — ПРАЙМ. Белоруссия и Россия подписали межправдокументы о формировании цены на российский газ для Минска до 2025 года включительно, сообщила пресс-служба минэнерго республики. В США раскрыли правду о роли Белого дома во взрывах на "Северных потоках"

В ее сообщении отмечается, что 28 февраля 2023 года в Москве состоялась рабочая встреча министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича и министра энергетики России Николая Шульгинова.

"По итогам встречи подписаны протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о порядке формирования цен при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным на ее территории, от 25 ноября 2011 года, а также протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об условиях купли-продажи акций и дальнейшей деятельности ОАО "Белтрансгаз" от 25 ноября 2011 года", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что "подписанные документы окончательно закрепляют договоренности глав государств Беларуси и России, достигнутые 19 декабря 2022 года, о сохранении до 31 декабря 2025 года условий поставки природного газа из Российской Федерации в Республику Беларусь на уровне 2022 года".

По информации пресс-службы, на встрече также обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в сфере энергетики, в том числе ход реализации союзных программ по формированию объединенных рынков электроэнергии и природного газа.

В конце февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко свои указом одобрил в качестве основы для проведения переговоров с Россией проекты межправительственных документов о цене на газ и тарифах на его транспортировку. На переговоры было уполномочено минэнерго Белоруссии.

В декабре премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщал, что Москва и Минск зафиксировали цену на газ для республики на три года. Позже Шульгинов говорил, что цена российского газа для Белоруссии в 2023 году согласована на уровне прошлого года с расчетом в рублях.

Ранее в феврале из материалов "Газпрома" стало известно, что компания и его дочернее предприятие "Газпром трансгаз Беларусь" продлили контракты на поставку газа в Белоруссию на 2023-2025 годы и его транзит через территорию страны в 2023 году. Подробности не раскрывались. Позже глава минэнерго Белоруссии сообщил, что правительство страны и "Газпром" подписали протокол о формировании цены на газ до 2025 года в привязке к российскому рублю, исходя из условий 2022 года.

Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года — 128,52 доллара за тысячу кубометров. С апреля Минск перешел на расчеты за сырье в российских рублях. Также были подписаны межправсоглашения, определяющие условия формирования цены на российский газ для Белоруссии и его оплаты до конца 2022 года в привязке к российскому рублю.