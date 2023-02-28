МОСКВА, 28 фев — ПРАЙМ. Цены на газовые фьючерсы в Европе по итогам торгов вторника снизились на 1%, примерно до 515 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В США раскрыли правду о роли Белого дома во взрывах на "Северных потоках"

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 522,3 доллара (+0,5%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 534,1 доллара (+2,8%), ценовой минимум – 507,2 доллара (-2,4%). Последние фьючерсы торговались по 514,6 доллара (-1%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 519,7 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ демонстрировали устойчивое снижение с конца прошлого года. Так, например, 18 февраля газовые котировки впервые с 26 августа 2021 года опустились ниже 550 долларов за тысячу кубометров и с тех пор держались в диапазоне 530-570 долларов. Но накануне они подешевели до минимумов с августа 2021 года, и последние фьючерсы торговались по 517,6 доллара за тысячу кубометров, или на 7,4% дешевле предыдущей расчетной цены.

Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.