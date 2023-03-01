МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Добыча российского газа в ближайшее время вряд ли вырастет, так как показатель снижается из-за спада экспортного направления в Европу, сказал в комментарии РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Раскрыта самая большая угроза Европе на газовом рынке

Газета "Ведомости" со ссылкой на знакомых со статистикой Минэнерго источников сообщала во вторник, что в январе текущего года добыча природного газа в России снизилась на 10,7% в годовом выражении, до 62,7 миллиарда кубометров. При этом основной объем снижения (на уровне около –18,4%) пришелся на "Газпром". Так, в первый месяц года компания добыла 40,7 миллиарда кубометров по сравнению с 49,9 миллиарда кубометров за аналогичный период прошлого года, отмечала газета.

Компания с начала года перестала публиковать соответствующую статистику по добыче. Согласно данным Росстата, добыча газа в РФ в январе снизилась в годовом выражении на 13,5%, до 52,2 миллиарда кубометров. А за весь 2022 год Россия снизила добычу природного газа на 13,4% – до 573 миллиарда кубометров.

"Добыча падает из-за потери экспортного направления в Европу. Не думаю, что в ближайшее время можно ожидать каких-то улучшений на этом направлении", – отметил Скрябин.

"Газпром", который в последние годы был ключевым поставщиком газа в Европу, экспортировал в дальнее зарубежье, как сообщал глава компании Алексей Миллер, в 2022 году почти вдвое меньше, чем годом ранее − 100,9 миллиарда кубометров газа (−45,5%, 185,1 миллиарда кубометров в 2021 году). "Газпром экспорт" отмечал, что это стало минимальным объемом с начала 1990-х годов.

Трубопроводный экспорт в европейском направлении снизился на фоне отказа Европы от импорта российского газа, а также проблем с экспортной инфраструктурой на основных направлениях. Поставки в Европу в 2022 году прекратились и по главному ("Северный поток"), и по балансирующему ("Ямал – Европа") маршруту и почти втрое снизились через газотранспортную систему Украины.