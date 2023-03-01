МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе в начале торгов в первый день весны слабо растут, на 1,5%, находясь уже не первый день около 520 долларов за тысячу кубометров, что втрое ниже уровней начала зимы, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Биржевые цены на газ в США достигли 30-дневного максимума

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 520,6 доллара (+1,8%) за тысячу кубометров. А их стоимость по состоянию на 10.36 мск составляет почти 519,4 доллара (+1,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 511,5 доллара за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ демонстрировали устойчивое снижение с конца прошлого года. Так, например, 18 февраля газовые котировки впервые с 26 августа 2021 года опустились ниже 550 долларов за тысячу кубометров и с тех пор держались в диапазоне 530–570 долларов, однако в последние дни февраля снижались в сторону 510 долларов. Это более чем втрое ниже уровней начала декабря, когда котировки в отдельные дни превышали 1700 долларов.

Но несмотря на текущее снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Цены на газ в Европе ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.