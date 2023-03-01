КИШИНЕВ, 1 мар — ПРАЙМ. Закупочная стоимость российского газа для Молдавии в марте предварительно составит примерно 1012 долларов за тысячу кубометров, что на 42 доллара ниже, чем в феврале, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан.
Февральская цена составляла 1054 доллара за тысячу кубометров.
"В марте закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 1011,73 доллара за тысячу кубометров", — написал Чебан в Telegram-канале.
https://1prime.ru/gas/20230301/839947117.html
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