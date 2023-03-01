КИШИНЕВ, 1 мар — ПРАЙМ. Закупочная стоимость российского газа для Молдавии в марте предварительно составит примерно 1012 долларов за тысячу кубометров, что на 42 доллара ниже, чем в феврале, сообщил глава компании "Молдовагаз" Вадим Чебан. Молдавия намерена импортировать сжиженный природный газ из Греции

Февральская цена составляла 1054 доллара за тысячу кубометров.

"В марте закупочная стоимость природного газа, поставляемого ПАО "Газпром" в Республику Молдова, с учетом теплотворной способности, составит 1011,73 доллара за тысячу кубометров", — написал Чебан в Telegram-канале.