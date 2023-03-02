МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Немецкая внешняя политика сейчас полностью находится в зависимости от США, поэтому ФРГ будет придерживаться американской позиции и до конца хранить молчание о случившемся на газопроводах "Северный поток", заявил РИА Новости старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин, комментируя слова немецкого посла в России Андреаса фон Гайра. Захарова обвинила посла Германии в молчании о подрыве "Северных потоков"

Ранее фон Гайр объяснил молчание западных лидеров стран Запада о подрыве "Северного потока" и "Северного потока — 2" тем, что расследование еще не завершено.

"Расследование еще продолжается, но явно идет по, скажем так, неверному пути. Более того разоблачение американского журналиста Саймона Херша делает однозначный вывод о вовлеченности американцев, норвежцев в данный террористический акт. Германия стала фактически страной, против которой была направлена данная террористическая атака, но германская внешняя политика целиком и полностью зависит от США. Поэтому я думаю, что Берлин будет до конца хранить молчание и делать вид, что все идет по плану. У него сейчас нет свободы действий, и заявить что-то другое, пойти против позиции старших партнеров он не может", — пояснил он.

Камкин также прокомментировал слова посла о том, что Россия пока не предоставила собственный отчет о проведенном расследовании.

"Ведь России не позволяют проводить расследование на территории. В первые же дни после подрывов в немецкой прессе муссировалась тема, что это якобы русские сами взорвали газопровод", — добавил эксперт.