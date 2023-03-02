МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Цены на газ в Европе остаются на уровне вторника и среды, ниже 540 долларов за тысячу кубометров, более чем втрое ниже значений начала марта прошлого года, следует из данных лондонской биржи ICE. В Молдавии заявили о возможности отказаться от поставок российского газа

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 527,9 доллара (+1,8%) за тысячу кубометров. По состоянию на 11.51 мск их стоимость составляла 525,8 доллара (+1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 518,5 доллара за тысячу кубометров (для сравнения, 1 марта прошлого года – 1396,5 доллара).

Биржевые цены на газ демонстрировали устойчивое снижение с конца прошлого года. Так, например, 18 февраля газовые котировки впервые за 18 месяцев – с 26 августа 2021 года – опустились ниже 550 долларов за тысячу кубометров и с тех пор держались в диапазоне 530–570 долларов, однако в последние дни зимы снижались в сторону 510 долларов. Это более чем втрое ниже уровней начала декабря, когда котировки в отдельные дни превышали 1700 долларов.

Но несмотря на такое снижение, газовые котировки более чем вдвое превышают средние показатели за многолетнюю историю наблюдений. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года.

Цены на газ на европейском рынке ощутимо выросли еще весной 2021 года. Тогда газовые котировки по TTF колебались в диапазоне 250–300 долларов за тысячу кубометров, к концу лета превысили 600 долларов, а осенью – уже 1 тысячу долларов. Прошлой зимой цены перешагнули порог в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров, а в начале весны из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов достигли рекордной отметки в 3892 доллара за тысячу кубометров.