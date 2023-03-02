МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) призвала правительство Германии восстановить взорванный газопровод "Северный поток" после выхода статистических данных о высоком уровне инфляции в стране в феврале. Лаврова шокировала безнаказанная диверсия на "Северных потоках"

"В феврале в Германии также была огромная инфляция в 8,7%. Теперь наконец нужно выполнить требования АдГ: снизить налоги, прекратить энергетический поворот, а также отремонтировать и использовать "Северный поток"", — говорится в заявлении на странице партии в Twitter.

В среду Федеральное статуправление Германии (Destatis) сообщило, что инфляция в феврале составила 8,7%. Аналогичный уровень инфляции был зарегистрирован и в январе.