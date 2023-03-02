НЬЮ-ДЕЛИ, 2 мар — ПРАЙМ. Россия намерена настоять на проведении расследования диверсии на "Северных потоках", не позволит спрятать концы в воду, заявил глава МИД страны Сергей Лавров. В Германии потребовали восстановить "Северный поток"

"Мы будем добиваться этого расследования, мы не дадим спрятать концы в воду", — подчеркнул министр.

Лавров в четверг принял участие в заседания глав МИД "Большой двадцатки". По его словам, Китай выступил за включение пункта о газопроводах в итоговую декларацию, многие государства "высказали понимание".

В конце сентября 2022 года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" прогремели взрывы, в результате чего возможность поставок газа из России в Германию этим путем была утрачена. Дания, Швеция и ФРГ проводят расследование. Кремль назвал произошедшее актом международного терроризма.

В феврале американский журналист и лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил о причастности президента США Джо Байдена к подрывам трубопроводов. Диверсия на изначально была запланирована как тайная операция, целью которой было заставить европейские власти продолжать оказывать поддержку НАТО.