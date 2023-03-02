Рябков призвал США не игнорировать ситуацию с расследованием Херша
Рябков призвал США прекратить игнорировать ситуацию с расследованием по "Северным потокам"
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ЖЕНЕВА, 2 мар — ПРАЙМ. Россия призывает США и их союзников прекратить игнорировать ситуацию, возникшую в связи с расследованием подрыва "Северных потоков" и препятствовать ему, заявил в среду замглавы МИД страны Сергей Рябков.
"Мы выступаем за независимое международное расследование… Мы хотим идти по законному пути, что означает принятие резолюции Совбеза ООН. Там был обмен мнениями в Совете по этому вопросу, они продолжатся. Я надеюсь, что необходимость этого будет признана. Мы решительно призываем США и ряд их союзников прекратить препятствовать этому в циничной манере, не позволяя этому произойти", — сказал Рябков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг расследования после публикаций Сеймура Херша.
"В независимости от того, что написал Херш, для нас было очевидно, что американцы и еще несколько стран стоят за этим, еще до того как эта статья появилась. Все это время, все эти месяцы, пока продолжалось расследование, мы старались получить какое-то объяснение, но не были допущены к нему",- добавил замминистра.
https://1prime.ru/gas/20230302/839958497.html
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