ЖЕНЕВА, 2 мар — ПРАЙМ. Россия призывает США и их союзников прекратить игнорировать ситуацию, возникшую в связи с расследованием подрыва "Северных потоков" и препятствовать ему, заявил в среду замглавы МИД страны Сергей Рябков. Лавров настаивал на расследовании по "Северным потокам"

"Мы выступаем за независимое международное расследование… Мы хотим идти по законному пути, что означает принятие резолюции Совбеза ООН. Там был обмен мнениями в Совете по этому вопросу, они продолжатся. Я надеюсь, что необходимость этого будет признана. Мы решительно призываем США и ряд их союзников прекратить препятствовать этому в циничной манере, не позволяя этому произойти", — сказал Рябков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию, сложившуюся вокруг расследования после публикаций Сеймура Херша.

"В независимости от того, что написал Херш, для нас было очевидно, что американцы и еще несколько стран стоят за этим, еще до того как эта статья появилась. Все это время, все эти месяцы, пока продолжалось расследование, мы старались получить какое-то объяснение, но не были допущены к нему",- добавил замминистра.