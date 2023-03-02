БЕЛГРАД, 2 фев — ПРАЙМ. Газ в Хорватии согласно расчетам госрегулятора подорожает с 41 до 106 евро за мегаватт час, но правительство поможет гражданам избежать оплаты такой цены, заявил министр хозяйства и устойчивого развития (экономики) Давор Филипович. Минфин cохраняет планы сбалансировать бюджет в 2025 году

Правительство Хорватии приняло в сентябре 2022 года решение, что крупнейшая нефтегазовая компания Хорватии INA, принадлежащая правительству страны и венгерской группе MOL увеличивает производство на 10% и весь произведенный в стране природный газ продает HEP (Хорватской электроиндустрии). В свою очередь HEP направляет газ хорватским потребителям на договорной основе: домовладениям, больницам, детским садам и другим учреждениям. Меры приняты на период с 1 октября 2022 года до 31 марта 2023 года. В октябре прошлого года хорватский кабмин установил цену на газ в 41 евро за мегаватт час.

"По нынешней методологии HERA (Хорватское энергетическое регуляторное агентство – ред.), газ должен бы с 1 апреля подорожать с 41 до 106 евро. HERA – независимый регулятор и мы не можем влиять на его работу. Однако, с позиции правительства могу сказать, что мы защитим наших граждан и найдем способ избежать подорожания газа, они не будут платить такую цену", — заявил министр экономики в эфире национального телевидения.

Премьер Хорватии Андрей Пленкович на встрече Партнерства по трансатлантическому, энергетическому и климатическому сотрудничеству в Загребе выразил оптимизм в вопросах газоснабжения не только Хорватии, но и соседних стран.

"Важна роль Хорватии в будущем как регионального энергетического узла – с нефтетерминалом, терминалом для сжиженного природного газа (СПГ), с Адриатическим нефтепроводом (JANAF) и инвестициями в газопроводы. Наша стратегическая позиция может помочь не только Хорватии, но и всем остальным, речь идет об увеличении емкости СПГ-терминала с 2,9 миллиардов кубометров до 6,1 миллиарда и вложений в газопроводы, что поможет всем странам по соседству, особенно не имеющим выхода к морю", — указал Пленкович и привел пример Австрии и Баварии в Германии, которые по его словам уже выражают интерес к СПГ из Хорватии.