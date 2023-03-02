МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США в феврале остался на уровне января в 6,84 миллиона тонн, несмотря на перезапуск части завода Freeport в Техасе, сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Refinitiv Eikon. Силуанов оценил последствия санкций для мировой торговли

"Экспорт СПГ из США в прошлом месяце не изменился и составил 6,84 миллиона тонн… даже несмотря на то, что долго простаивавший перерабатывающий завод в Техасе начал отгружать топливо в ходе перезапуска", — пишет агентство.

Исходя из данных Refinitiv Eikon, 68% экспорта направилось в Европу и не менее 15% — в Азию. Агентство добавляет, что завод Freeport готовится получить из трубопроводов около 1,2 миллиарда кубических футов газа в сутки, что свидетельствует о том, что он, скорее всего, запустил вторую из трех линий сжижения. При этом, по информации компании Eikon, в феврале из портов США отплыло в общей сложности 96 танкеров СПГ. В прошлом месяце сообщалось о 95 танкерах.

В феврале Freeport LNG получила разрешение от Федеральной комиссии по регулированию энергетики США (FERC) на полный запуск первой линии по сжижению природного газа и частичный запуск второй линии на заводе в Техасе. Компания уточнила, что перезапуск третьей линии потребует последующего разрешения регулирующих органов после выполнения определенных эксплутационных условий.

Взрыв и пожар на предприятии Freeport LNG произошли 8 июня 2022 года, после чего завод был остановлен на ремонт. Компания ожидала частичного восстановления производства СПГ на заводе еще в середине декабря, а до этого полагала, что предприятие будет закрыто минимум на три месяца. Первоначальный же период простоя в связи с необходимостью устранения последствий аварии оценивался в три недели. Теперь выход на стопроцентную загрузку предполагается в марте 2023 года.

Завод Freeport LNG в Техасе, проектной мощностью 15 миллионов тонн в год, может сжижать до 2,1 миллиарда кубических футов газа в сутки, обеспечивая около 20% экспорта СПГ из США. По данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики страны, в прошлом году экспорт американского СПГ достиг рекордного уровня — 9,7 миллиарда кубических футов в сутки.