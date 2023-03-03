ХАРТУМ, 3 мар — ПРАЙМ. Ряд компаний из арабских стран рассматривают возможность инвестиций в разработку месторождений газа на суданском шельфе в Красном море, заявил РИА Новости исполняющий обязанности министра энергетики и нефти Судана Мухаммед Абдалла. В Судане рассказали о планах по тендерам на нефтегазовые месторождения

"Есть внимание со стороны стран арабского региона, некоторые компании проявили интерес к инвестированию в газовые месторождения в Красном море", — заявил Абдалла.

По его словам, ранее алжирская и суданская нефтегазовые госкомпании Sonatrach и Sudapet подписали меморандум о совместной разведке и добыче газа на территории Судана.

"Мы станем свидетелями большего сотрудничества между Суданом и Алжиром в вопросе разведки и добычи нефти и газа, а также в вопросе создания газовых инфраструктурных проектов в Судане", — заявил министр.

Он также рассказал, что Судан и Алжир укрепляют сотрудничество в нефтегазовой сфере, работа началась с правовой базы.

"Мы очень заинтересованы в развитии наших отношений с Алжиром, который является очень важной нефтедобывающей страной в арабском мире и в Африке… Сейчас мы работаем над укреплением этих отношений, подписывая меморандумы о сотрудничестве между двумя странами. Так, были подписаны меморандумы о взаимопонимании между Алжирской нефтяной компанией (Sonatrach) и компаний Sudapet Судана", — отметил Абдалла.

Он пояснил, что Судан и Алжир нацелены на более тесное сотрудничество в области разведки, добычи нефти и газа и, в частности, в вопросе использования газа внутри Судана, создания инфраструктуры.

По словам и.о. министра, предстоят взаимные визиты для укрепления этих отношений в нефтегазовой сфере.