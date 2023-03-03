ТАШКЕНТ, 3 мар — ПРАЙМ. АО "Узтрансгаз" осуществляет подготовку своей инфраструктуры для импорта газа из России, сообщает в пятницу пресс-служба компании. Назван ожидаемый объем товарооборота России и Узбекистана в 2023 году

В январе "Газпром" подписал дорожную карту о сотрудничестве в газовой отрасли с министерством энергетики Узбекистана. Ташкент уточнял, что документ предусматривает транзит российского газа по проходящему по территориям Казахстана и Узбекистана газопроводу "Средняя Азия — Центр" после проведения технических исследований.

По данным пресс-службы, Газлийское управление магистральных газопроводов проводит необходимые монтажные работы на внутренних и магистральных газопроводах.

"Цель — сделать так, чтобы импортируемый из России объем природного газа не смешивался с объемами внутренней транспортировки. Таким образом, по каждому направлению будет организована отдельная транспортировка", — говорится в сообщении в телеграм-канале "Узтрансгаза".

Ранее узбекистанские СМИ сообщали, что поставки российского газа в Узбекистан могли начаться в марте. В среду представитель министерства энергетики республики сообщил РИА Новости, что узбекская сторона продолжает переговоры с "Газпромом" о газовом сотрудничестве, речи о начале поставок российского газа в республику в марте пока нет.

Россия в ноябре прошлого года предложила Казахстану и Узбекистану создать "тройственный газовый союз", предполагающий транспортировку российского газа по территориям этих стран. По данным узбекистанского минэнерго, в начале февраля стороны обсудили результаты предварительной технической оценки, имеющиеся возможности поставок газа, а также выполнение дорожной карты.

Газопроводы трансконтинентальной системы "Средняя Азия — Центр" проходят по территории России, Казахстана, Узбекистана и Туркмении. По трубопроводам газ поступал в Киргизию, на Украину, в Молдавию, Литву, Эстонию и вливался в единую газопроводную магистраль, снабжавшую топливом страны Европы.